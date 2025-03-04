«Филадельфия» уступила «Портленду», Драммонд оформил дабл-дабл

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА дома уступила «Портленду» со счетом 102:119.

Самым результативным на паркете стал защитник «Блэйзерс» Анферни Саймонс, набравший 34 очка. У «Сиксерс» центровой Андре Драммонд набрал 25 очков и сделал 18 подборов.

После этого матча «Филадельфия» с 21 победой в 60 матчах занимает 11-е место в Восточной конференции, «Портленд» с 28 победами в 62 играх расположился на 12-й строчке «Запада».