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Сегодня, 02:07

«Филадельфия» отменила тренировку из-за обмена Хардена

Евгений Козинов
Корреспондент

«Филадельфия» отменила сегодняшнюю тренировку. Как сообщает ESPN, главный тренер команды Док Риверс принял такое решение из-за слухов об обменах.

В четверг стало известно, что «Сиксерс» обменяют Бена Симмонса в «Бруклин» на Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа. Также в «Нетс» отправятся Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика в первом раунде.

Дедлайн обменов в НБА наступил 10 февраля. Однако официально команды пока не подтвердили обмен.

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