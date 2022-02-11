«Филадельфия» отменила тренировку из-за обмена Хардена

«Филадельфия» отменила сегодняшнюю тренировку. Как сообщает ESPN, главный тренер команды Док Риверс принял такое решение из-за слухов об обменах.

В четверг стало известно, что «Сиксерс» обменяют Бена Симмонса в «Бруклин» на Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа. Также в «Нетс» отправятся Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика в первом раунде.

Дедлайн обменов в НБА наступил 10 февраля. Однако официально команды пока не подтвердили обмен.