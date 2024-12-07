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Сегодня, 05:49

«Орландо» проиграл «Филадельфии», немец Вагнер набрал 30 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» победила «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:94.

Немецкий форвард «Мэджик» Франц Вагнер стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

«Орландо» с результатом 16-9 занимает 3-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» располагается на 13-й строчке — 6-15.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Орландо» — 102:94 (25:27, 25:14, 21:18, 31:35)

Ф: Джордж (21), Мартин (20), Макси (16), Ябуселе (16), Убре (13 + 10 подборов).

О: Ф. Вагнер (30), Саггс (22), М. Вагнер (12).

Баскетбол
НБА
БК Орландо Мэджик
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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