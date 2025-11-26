«Филадельфия» проиграла «Орландо»

«Филадельфия» на своем паркете потерпела поражение от «Орландо» в матче Кубка НБА — 103:144. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.

Разыгрывающий защитник «Мэджик» Энтони Блэк стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата НБА. «Орландо» с результатом 11-8 занимает 6-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 9-й строчке — 9-8.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа В

«Филадельфия» — «Орландо» — 103:144 (35:35, 25:51, 23:35, 20:23)

Ф: Макси (20), Маккейн (15), Эдвардс (13), Барлоу (11).

О: Блэк (31), Ф. Вагнер (21), Бэйн (15), Ховард (13), Картер (12).