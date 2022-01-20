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50 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Орландо»

Евгений Козинов
Корреспондент
20 января. «Филадельфия» — «Орландо» — 123:110. Джоэл Эмбиид.
Фото Twitter

«Филадельфия» выиграла у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:110. «Мэджик» потерпели третье поражение кряду. Самым результативным игроком встречи стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл.

В другой встрече «Вашингтон» проиграл «Бруклину» — 118:119.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бруклин» — 118:119 (28:33, 34:41, 24:23, 32:22)

В: Бил (23), Кузма (16), Харрелл (14), Хатимура (14).

Б: Ирвинг (30), Харден (18), Миллс (17).

«Филадельфия» — «Орландо» — 123:110 (25:21, 22:36, 47:23, 29:30)

Ф: Эмбиид (50 + 12 подборов), Харрис (21), Макси (14).

О: Бамба (32), Окики (18), Саггс (14).

БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
БК Орландо Мэджик
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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