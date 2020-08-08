«Филадельфия» одержала третью победу кряду, обыграв «Орландо»

«Филадельфия» выиграла у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (108:101). «Мэджик» потерпели третье поражение кряду, а «Сиксерс» одержали третью победу кряду.

Дабл-даблами отметились форвард Тобайас Харрис и центровой Джоэл Эмбиид.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Орландо» — 108:101 (25:23, 23:27, 29:29, 31:22)

Ф: Харрис (23 + 15 подборов), Эмбиид (23 + 13 подборов), Беркс (22).

О: Фурнье (22), Вучевич (21 + 12 подборов), Огастин (16).