"Филадельфия" обыграла "Бруклин" и укрепила преимущество в серии

"Филадельфия" обыграла "Бруклин" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА - 112:108. Самым результативным игроком встречи стал форвард "76-х" Джоэль Эмбиид, который набрал 31 очко и сделал 16 подборов.

"Филадельфия" укрепила преимущество в серии - 3-1. Следующий матч пройдет на площадке "76-х".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Бруклин" - "Филадельфия" - 108:112 (33:24, 30:33, 28:28, 17:27)

Б: Леверт (25), Аллен (21), Расселл (21).

Ф: Эмбиид (31+16 подборов), Харрис (24), Симмонс (15).

Счет в серии: 1-3.