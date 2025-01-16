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«Нью-Йорк» в овертайме обыграл «Филадельфию», Брансон набрал 38 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на своем паркете потерпела поражение от «Нью-Йорка» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:125 OT.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Бостон» — 110:97 (25:29, 30:24, 33:29, 22:15)

Т: Барретт (20 + 11 подборов), Барнс (18), Пелтль (16 + 10 подборов), Митчелл (12), Дик (12).

Б: Притчард (20), Порзингис (18), Тейтум (16 + 10 подборов), Холидэй (12).

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 119:125 OT (21:30, 26:30, 38:25, 24:24, 10:16)

Ф: Макси (33), Джордж (26), Убре (16 + 10 подборов), Гордон (14).

Н: Брансон (38), Бриджес (23), Ануноби (17), Макбрайд (13).

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