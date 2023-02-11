«Филадельфия» выиграла у «Нью-Йорка». Эмбиид оформил дабл-дабл
«Филадельфия» переиграла «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:108.
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Финикс» — 104:117 (24:30, 23:30, 30:35, 27:22)
И: Матурин (22), Халибертон (18), Хилд (14), Джексон (14).
Ф: Эйтон (22 + 12 подборов), Букер (21), Пол (19), Окоги (17).
«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 119:108 (28:36, 31:29, 33:28, 27:15)
Ф: Эмбиид (35 + 11 подборов), Макси (27), Харден (20 + 12 передач).
Н: Брансон (30), Рэндл (30 + 10 подборов), Барретт (19).
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