«Филадельфия» может оштрафовать Бена Симмонса на 1,3 миллиона долларов за пропуск тренировочного лагеря

«Филадельфия» может оштрафовать разыгрывающего Бена Симмонса на 227 тысяч долларов за каждый пропущенный день тренировочного лагеря, сообщает Bleacher Report.

«Это означает, что если клуб захочет штрафовать баскетболиста за каждую неделю, общая сумма штрафа составил примерно 1,3 миллиона долларов. Представители Симмонса говорят, что они готовы к таким последствия», — добавляет инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Симмонс не приедет в тренировочный лагерь «76-х» и не собирается больше выступать за команду. Игрок сообщил о своих намерениях на встрече с представителями «Филадельфии» в конце августа, после чего не разговаривал с командой.

Максимальный контракт австралийца действует до 2025 года, за следующий сезон Бен должен заработать примерно 33 миллиона долларов.