Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Филадельфия» может оштрафовать Бена Симмонса на 1,3 миллиона долларов за пропуск тренировочного лагеря

16:00
Теги:

«Филадельфия» может оштрафовать разыгрывающего Бена Симмонса на 227 тысяч долларов за каждый пропущенный день тренировочного лагеря, сообщает Bleacher Report.

«Это означает, что если клуб захочет штрафовать баскетболиста за каждую неделю, общая сумма штрафа составил примерно 1,3 миллиона долларов. Представители Симмонса говорят, что они готовы к таким последствия», — добавляет инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Симмонс не приедет в тренировочный лагерь «76-х» и не собирается больше выступать за команду. Игрок сообщил о своих намерениях на встрече с представителями «Филадельфии» в конце августа, после чего не разговаривал с командой.

Максимальный контракт австралийца действует до 2025 года, за следующий сезон Бен должен заработать примерно 33 миллиона долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Семак отреагировал на решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России
Капризов — новый царь и бог Миннесоты! Русский форвард выбил рекордный контракт и десятки миллионов долларов
Спорт после коронавируса: когда и как можно начинать тренироваться. Советы эксперта
В Госдуме считают, что Дзюбе стоило сказать об усталости до объявления состава сборной России
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд