«Филадельфия» может оштрафовать Бена Симмонса на 1,3 миллиона долларов за пропуск тренировочного лагеря
«Филадельфия» может оштрафовать разыгрывающего Бена Симмонса на 227 тысяч долларов за каждый пропущенный день тренировочного лагеря, сообщает Bleacher Report.
«Это означает, что если клуб захочет штрафовать баскетболиста за каждую неделю, общая сумма штрафа составил примерно 1,3 миллиона долларов. Представители Симмонса говорят, что они готовы к таким последствия», — добавляет инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Симмонс не приедет в тренировочный лагерь «76-х» и не собирается больше выступать за команду. Игрок сообщил о своих намерениях на встрече с представителями «Филадельфии» в конце августа, после чего не разговаривал с командой.
Максимальный контракт австралийца действует до 2025 года, за следующий сезон Бен должен заработать примерно 33 миллиона долларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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