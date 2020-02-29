«Филадельфия» может обменять Эла Хорфорда летом

«Филадельфия» может обменять Эла Хорфорда в межсезонье, сообщает USA Today со ссылкой на источник, близкий к команде.

По информации издания, «Сиксерс» рассчитывают обменять Хорфорда на игрока с дальним броском, если сможет найти команду, которая будет готова принять на себя зарплату 33-летнего центрового.

Хорфорд проводит за «Филадельфию» первый сезон, летом 2019 года он подписал контракт с «Сиксерс» на 4 года и 109 миллионов долларов. Он набирает 11,7 очка, 6,6 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру.