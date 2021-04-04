39 очков Таунса не помогли «Миннесоте» обыграть «Филадельфию»

«Миннесота» проиграла «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата — 113:122.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, на его счету 39 очков и 14 подборов.

В параллельных матчах «Даллас» одержал победу над «Вашингтоном» (109:87), «Нью-Йорк» разгромил «Детройт» (125:81), а «Кливленд» уступил «Майами» (101:115).

НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Миннесота» — 122:113 (26:29, 38:31, 33:23, 25:30)

Ф: Харрис (32), Эмбиид (24), Милтон, Симмонс (оба — 14)

Мин: Таунс (39 + 14 подборов), Эдвардс (27), Макдэниелс (14)

«Вашингтон» — «Даллас» — 87:109 (19:24, 28:28, 20:23, 20:34)

В: Уэстбрук (26 + 14 подборов), Лопес (18), Нето (16)

Дал: Дончич (26), Брансон (19), Хардуэй (16)

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 81:125 (15:41, 26:19, 20:28, 20:37)

Дет: Грант (16), Диалло (14), Джозеф (10)

Н: Рэндл (29), Буллок (22), Барретт (14)

«Майами» — «Кливленд» — 115:101 (36:27, 31:27, 17:19, 31:28)

Май: Адебайо (18 + 11 подборов), Робинсон (18), Батлер (15 + 11 передач)

К: Секстон (26), Принс (19), Окоро (17)