«Милуоки» победил «Филадельфию» благодаря 30 очкам Адетокунбо

«Милуоки» на выезде одержал победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:98.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков. У хозяев большего всего очков на счету Тайриза Макси (24).

«Милуоки» одержал 37 побед в текущем сезоне и располагается на третьем месте в турнирной таблице «Востока». У «Филадельфии» 33 победы и пятая строчка.

НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Милуоки» — 98:119 (21:35, 27:34, 34:26, 16:24)

25 февраля. Филадельфия. «Wells Fargo Center».