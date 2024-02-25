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25 февраля, 23:34

«Милуоки» победил «Филадельфию» благодаря 30 очкам Адетокунбо

Алина Савинова
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«Милуоки» на выезде одержал победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:98.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков. У хозяев большего всего очков на счету Тайриза Макси (24).

«Милуоки» одержал 37 побед в текущем сезоне и располагается на третьем месте в турнирной таблице «Востока». У «Филадельфии» 33 победы и пятая строчка.

НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Милуоки» — 98:119 (21:35, 27:34, 34:26, 16:24)

25 февраля. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

Баскетбол
БК Милуоки Бакс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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