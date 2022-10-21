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Сегодня, 05:06

Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Филадельфией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» потерпела поражение от «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 88:90. Это игра была первой для обеих команд в этом сезоне.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл: 21 очко и 14 подборов. У «Севенти Сиксерс» 31 очко набрал атакующий защитник Джеймс Харден.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Милуоки» — 88:90 (24:30, 21:17, 18:26, 25:17)

Ф: Харден (31), Макси (15), Эмбиид (15 + 12 подборов).

М: Я. Адетокунбо (21 + 14 подборов), Б. Лопес (17), Аллен (12), Портис (11 + 10 подборов).

БК Милуоки Бакс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Яннис Адетокунбо
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