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Сегодня, 06:25

«Филадельфия» обыграла «Мемфис». Харден набрал 31 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на своем паркете переиграла «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:105. «Сиксерс» одержали пятую победу подряд.

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.

«Филадельфия» с результатом 39-19 идут на 3-м месте в Восточной конференции. «Мемфис» — второй в Западной конференции (35-23).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Мемфис» — 110:105 (22:37, 25:22, 28:22, 35:24)

Ф: Харден (31), Эмбиид (27 + 19 подборов), Харрис (20).

М: Бэйн (25), Джарен Джексон (18), Морант (15).

БК Мемфис Гриззлиз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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