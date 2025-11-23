«Майами» обыграл «Филадельфию», Пауэлл набрал 32 очка

«Майами» на выезде победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:117.

У «Хит» самым результативным игроком встречи стал Норман Пауэлл — 32 очка. У «Севенти Сиксерс» больше всех очков набрал Тайриз Макси — 27.

«Майами» одержал четвертую победу подряд. Клуб из Флориды занимает третье место в таблице Восточной конференции — 11 побед и 6 поражений.

«Филадельфия» с 9 победами и 7 поражениями — на 8-й строчке.

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«Филадельфия» — «Майами» — 117:127 (27:37, 40:34, 26:28, 24:28)

23 ноября. Филадельфия. «Wells Fargo Center».