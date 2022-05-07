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Сегодня, 04:45

«Филадельфия» обыграла «Майами» в третьем матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» выиграла у «Майами» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА — 99:79. Счет в серии 2-1 в пользу «Хит».

Четвертый матч в серии состоится 8 мая на арене «Бостона». Начало встречи — 19.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Третий матч

«Филадельфия» — «Майами» — 99:79 (21:17, 20:17, 27:31, 31:14)

Ф: Макси (21), Грин (21), Эмбиид (18 + 11 подборов), Харден (17).

М: Батлер (33), Хирро (14), Струс (9), Адебайо (9).

Счет в серии: 1-2.

БК Майами Хит
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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