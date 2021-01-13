45 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Майами»
«Филадельфия» в овертайме выиграла у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА (137:134 ОТ). Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл, набрав 45 очков и 16 подборов.
В других встречах «Бруклин» обыграл «Денвер» (122:116), «Кливленд» уступил «Юте» (87:117).
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Майами» — 137:134 ОТ (28:25, 27:38, 41:32, 24:25, 17:14)
Ф: Эмбиид (45 + 16 подборов), Грин (29 + 10 подборов), Макси (16).
М: Хирро (34), Робинсон (26), Винсент (24).
«Бруклин» — «Денвер» — 122:116 (27:35, 27:35, 36:20, 32:26)
Б: Дюрант (34 + 13 передач), Леверт (20), Браун (16).
Д: Йокич (23 + 11 передач), Бартон (22), Мюррей (20).
«Кливленд» — «Юта» — 87:117 (18:22, 18:27, 23:38, 28:30)
К: Осман (17), Окоро (11), Дотсон (11).
Ю: Митчелл (27), Кларксон (21), Богданович (20).
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