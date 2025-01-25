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«Кливленд» проиграл «Филадельфии», Митчелл набрал 37 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на своем паркете переиграла «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:129. Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл набрал 37 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Шарлотт» дома проиграл «Портленду» — 97:102.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Кливленд» — 132:129 (39:33, 25:34, 34:29, 34:33)

Ф: Джордж (30), Макси (29), Убре (22 + 13 подборов), Гордон (15), Эдвардс (15).

К: Митчелл (37), Джером (33), Гарлэнд (26).

«Шарлотт» — «Портленд» — 97:102 (30:22, 24:28, 21:23, 22:29)

Ш: Смит (17), Окоги (16 + 10 подборов), Уильямс (15), Грин (14).

П: Саймонс (27), Грант (22), Авдия (18), Шарп (13).

Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Шарлотт Хорнетс
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