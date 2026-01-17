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17 января, 05:38

«Кливленд» переиграл «Филадельфию»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Кливленд» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:115. Форвард «Кавальерс» Джейлон Тайсон набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Индиана» одержала победу над «Нью-Орлеаном» — 127:119. Самым результативным игроком стал центровой «Пэйсерс» Джей Хафф, набравший 29 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 127:119 (31:33, 42:33, 29:27, 25:26)

И: Хафф (29), Сиакам (27), Нембхард (19 + 10 передач), Несмит (12), Джексон (12).

Н: Уильямсон (27), Мерфи (22), Бей (20), Фирс (16), Куин (14 + 12 подборов).

«Филадельфия» — «Кливленд» — 115:117 (31:31, 31:24, 29:29, 24:33)

Ф: Эмбиид (33), Макси (22), Джордж (14), Граймс (14).

К: Тайсон (39), Хантер (16), Э. Мобли (15), Митчелл (13 + 11 передач), Проктор (13).

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Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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