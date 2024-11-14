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Сегодня, 05:41

«Кливленд» обыграл «Филадельфию» и продлил победную серию до 13 матчей

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:106. «Кавальерс» одержали 13 победу подряд с начала сезона-2024/25.

Форвард «Севенти Сиксерс» Джаред Маккейн стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 34 очка и 10 передач.

В другом матче «Орландо» победил «Индиану» — 94:90. «Мэджик» одержали четвертую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Кливленд» — 106:114 (27:31, 27:17, 24:34, 28:32)

Ф: Маккейн (34 + 10 передач), Убре (20), Калеб Мартин (18), Джексон (13).

К: Гарлэнд (25), Митчелл (23 + 13 подборов), Э. Мобли (14).

«Орландо» — «Индиана» — 94:90 (18:27, 23:18, 27:27, 26:18)

О: Ф. Вагнер (29), Битадзе (12 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (10), М. Вагнер (10).

И: Сиакам (25), Матурин (23 + 12 подборов), Тернер (11).

Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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