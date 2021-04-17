«Филадельфия» обыграла «Клипперс», «Бруклин» выиграл у «Шарлотт»

«Бруклин» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (130:115). В других встречах «Вашингтон» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан» (117:115), «Филадельфия» выиграла у «Клипперс» (106:103).

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Индиана» — 119:111 (24:32, 32:37, 33:20, 30:22)

Ю: Богданович (24), Митчелл (22), Кларксон (18), Гобер (13 + 23 подбора).

И: Леверт (24), Сабонис (22 + 15 подборов), Брогдон (16).

«Вашингтон» — «Нью-Орлеан» — 117:115 OT (30:29, 32:32, 24:28, 19:16, 12:10)

В: Уэстбрук (36 + 15 подборов), Бил (30), Гэффорд (18).

Н: Ингрэм (34), Уильямсон (21), Маршалл (16 + 11 подборов).

«Детройт» — «Оклахома-Сити» — 110:104 (25:32, 31:24, 30:23, 24:25)

Д: Джош Джексон (29), Бей (18), Джексон (18), Стюарт (15 + 21 подбор).

О: Дорт (26), Бэйзли (19), Браун (12).

«Филадельфия» — «Клипперс» — 106:103 (31:20, 28:27, 22:30, 25:26)

Ф: Эмбиид (36 + 14 подборов), Коркмаз (18), Симмонс (12).

К: Джордж (37), Паттерсон (18), Моррис (15).

«Бруклин» — «Шарлотт» — 130:115 (29:35, 32:26, 33:28, 36:26)

Б: Харрис (26), Шэмет (20), Дюрант (25 + 11 передач).

Ш: Бриджес (33), Розир (27), Кэри (21).

«Торонто» — «Орландо» — 113:102 (24:24, 23:27, 38:19, 28:32)

Т: Уотсон (30), Ватанабе (21), Джонсон (13).

О: Картер (20), Энтони (19), Окики (14).