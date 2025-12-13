«Филадельфия» переиграла «Индиану», Эмбиид набрал 39 очков
«Филадельфия» выиграла у «Индианы» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:105.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Чикаго» — 126:129 (29:33, 32:22, 31:34, 34:40)
Ш: Книппел (33), Бриджес (32), Миллер (18).
Ч: Гидди (26 + 11 передач), Уайт (20), Уильямс (16), Окоро (15).
«Детройт» — «Атланта» — 142:115 (34:33, 35:27, 35:19, 38:36)
Д: Стюарт (17), Каннингем (15), Д. Робинсон (15), Дюрен (14).
А: Александер-Уокер (22), Джонсон (19 + 11 подборов + 11 передач), Дэниэлс (18 + 10 подборов).
«Филадельфия» — «Индиана» — 115:105 (34:31, 29:27, 27:32, 25:15)
Ф: Эмбиид (39), Джордж (23), Эджкомб (22).
И: Сиакам (20), Нембхард (18), Макконнелл (15).
«Вашингтон» — «Кливленд» — 126:130 (24:35, 36:27, 40:23, 26:45)
В: Кэррингтон (27), Макколлум (27), Бэгли (15 + 13 подборов), Джордж (15), Уоткинс (15).
К: Митчелл (48), Э. Мобли (23 + 13 подборов), Гарлэнд (18), Хантер (15).