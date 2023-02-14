28 очков и 10 передач Хардена принесли «Филадельфии» победу над «Хьюстоном»

«Филадельфия» дома обыграла «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:104.

В составе «Севенти Сиксерс» больше всех набрал Джеймс Харден — 28 очков и 10 передач. У Джоэла Эмбиида — 23 очка. В составе «Рокетс» самым результативным игроком стал Джейлен Грин — 29 очков.

«Шарлотт» дома победил «Атланту» — 144:138.

На счету разыгрывающего «Хорнетс» Ламело Болла 30 очков и 15 передач, у Терри Розье — 29 очков. В составе «Хокс» больше всех набрал Трэй Янг — 25 очков и 15 передач.

«Кливленд» дома был сильнее «Сан-Антонио» — 117:109.

У лидера «Кавальерс» Донована Митчелла 41 очко и 5 передач. У «Сперс» больше всех набрал Келдон Джонсон — 25 очков.

«Юта» в гостях переиграла «Индиану» — 123:117.

В составе «Джаз» по 29 очков набрали Лаури Маркканен и Джордан Кларксон. У «Пейсерс» 30 очков и 12 передач на счету Тайриза Халибертона.

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«Индиана» — «Юта» — 117:123 (33:27, 18:26, 37:36, 29:34)

14 февраля. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Кливленд» — «Сан-Антонио» — 117:109 (34:19, 31:30, 26:32, 26:28)

14 февраля. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Филадельфия» — «Хьюстон» — 123:104 (32:29, 23:19, 35:30, 33:26)

14 февраля. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

«Шарлотт» — «Атланта» — 144:138 (36:27, 38:41, 35:28, 35:42)

14 февраля. Шарлотт. «Spectrum Center».