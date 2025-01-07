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Сегодня, 05:30

«Филадельфия» проиграла «Финиксу», Макси и Убре оформили дабл-даблы

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на своем паркете проиграла «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:109. Игроки «Севенти Сиксерс» Тайриз Макси, Келли Убре и Гершон Ябуселе оформили дабл-даблы.

В другом матче «Детройт» дома выиграл у «Портленду» — 118:115. Атакующий защитник «Трэйл Блэйзерс» Анферни Саймонс набрал 36 очков и стал самым результативным игроком встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Портленд» — 118:115 (23:28, 28:32, 37:30, 30:25)

Д: Каннингем (32), Хардуэй (26), Харрис (17), Дюрен (14 + 12 подборов).

П: Саймонс (36), Шарп (20), Эйтон (18 + 11 подборов), Авдия (14).

«Филадельфия» — «Финикс» — 99:109 (23:16, 23:26, 27:36, 26:31)

Фил: Макси (31 + 10 передач), Убре (26 + 11 подборов), Ябуселе (14 + 11 подборов), Джордж (13).

Фин: Бил (25), Дюрант (23), Данн (15), Букер (10 + 11 передач).

Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Финикс Санс
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