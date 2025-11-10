«Детройт» обыграл «Филадельфию», «Миннесота» победила «Сакраменто»

«Детройт» обыграл «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 111:108.

Защитник «Пистонс» Кейд Каннингем набрал 26 очков и сделал 11 передач.

У «Детройта» шестая победа подряд. Он лидирует в Восточной конференции (8 побед, 2 поражения). «Филадельфия» идет на шестом месте (6-4).

В другом матче игрового дня «Голден Стэйт» на своем паркете выиграл у «Индианы» — 114:83. «Пэйсерс» проиграли в четвертом матче подряд, они идут 13-ми в Восточной конференции (1-9). «Уорриорз» (6-5) занимают восьмое место в Западной конференции.

«Миннесота» в гостях крупно обыграла «Сакраменто» — 144:117. «Тимбервулвз» (6-4) идут на шестом месте в Западной конференции, «Кингз» (3-7) занимают 14-е место.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Детройт» — 108:111 (32:37, 32:17, 21:34, 23:23)

Ф: Макси (33 очка), Драммонд (17 + 12 подборов), Граймс (13)

Д: Каннингем (26 + 11 подборов), Дюрен (21 + 16 подборов), Робинсон (17)

«Голден Стэйт» — «Индиана» — 114:83 (23:21, 25:20, 27:24, 39:18)

Г: Батлер (21), Ричард (15), Подземски (14)

И: Нембхард (14), Джексон (12), Уокер (12)

«Сакраменто» — «Миннесота» — 117:144 (25:31, 29:40, 30:40, 33:33)

С: Лавин (26), Дерозан (22), Сабонис (20 + 13 подборов)

М: Эдвардс (26), Макдэниелс (21), Гобер (19 + 12 подборов)