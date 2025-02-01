«Денвер» обыграл «Филадельфию», у Йокича 28 очков и 13 передач

«Денвер» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:134.

У «Наггетс» 31 очко и 11 передач на счету защитника Джамала Мюррэя, центровой Никола Йокич набрал 28 очков и сделал 13 передач. У «Сиксерс» 42 очка на счету Тайриза Макси.

«Денвер» с 29 победами в 48 играх занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Филадельфия» с 28 поражениями в 47 играх — на 11-й строчке.

«Бостон» победил на выезде «Нью-Орлеан» со счетом 118:116. У хозяев 40 очков набрал Трей Мерфи, у гостей 28 очков на счету Джейлена Брауна.

«Сан-Антонио» дома обыграл «Милуоки» со счетом 144:118. У хозяев 30 очков и 14 подборов на счету Виктора Вембаньямы, у гостей 35 очков и 14 подборов на счету Янниса Адетокунбо.