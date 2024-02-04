Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 04:49

«Бруклин» на выезде переиграл «Филадельфию». Томас набрал 40 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
4 февраля. «Филадельфия» — «Бруклин» — 121:136.
Фото USA Today Sports

«Филадельфия» на своем паркете проиграла «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:136.

Атакующий защитник «Нетс» Кэм Томас стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков.

«Сиксерс» с результатом 30-18 идут на 5-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» занимает 11-е место — 20-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Бруклин» — 121:136 (22:38, 29:29, 31:38, 39:31)

Ф: Макси (23), Смит (17), Убре (16), Спрингер (11), Мартин (11).

Б: Томас (40), Бриджес (23), Уокер (20), К. Джонсон (13), Клэкстон (12 + 15 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
0
Читайте также
На фигуриста Дикиджи напали в метро Санкт-Петербурга с ножом
Кучеров занял последнее место в конкурсах в Матче звезд НХЛ
Разработчик указал на хорошую точность ракет «Изделие 305» в зоне СВО
В Приморье отловили растерзавшего животных и скот тигра
В США раскрыли места следующих конфликтов с Россией
Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зак Лавин больше не сыграет в этом сезоне НБА

«Атланта» в овертайме обыграла «Голден Стэйт». Карри набрал 60 очков

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости