«Бруклин» на выезде переиграл «Филадельфию». Томас набрал 40 очков

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«Филадельфия» на своем паркете проиграла «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:136.

Атакующий защитник «Нетс» Кэм Томас стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков.

«Сиксерс» с результатом 30-18 идут на 5-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» занимает 11-е место — 20-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Бруклин» — 121:136 (22:38, 29:29, 31:38, 39:31)

Ф: Макси (23), Смит (17), Убре (16), Спрингер (11), Мартин (11).

Б: Томас (40), Бриджес (23), Уокер (20), К. Джонсон (13), Клэкстон (12 + 15 подборов).