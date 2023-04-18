«Филадельфия» обыграла «Бруклин» во втором матче серии плей-офф НБА

«Филадельфия» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграла «Бруклин» со счетом 96:84.

Самым результативным на паркете стал защитник «Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 33 очка. У «Нетс» форвард Кэмерон Джонсон набрал 28 очков.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Филадельфии». Третий матч пройдет 21 апреля и начнется в 2:30 мск.

НБА. Плей-офф. 1/8 финала

«Филадельфия» — «Бруклин» — 96:84 (25:25, 19:24, 24:14, 28:21)

Cчет в серии: 2-0

18 апреля. Филадельфия. «Wells Fargo Center».