«Филадельфия» переиграла «Бруклин»
«Филадельфия» переиграла «Бруклин» (115:106) в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Севенти Сиксерс» Тобайас Харрис, набравший 24 очка.
«Филадельфия» занимает 8-е место в Восточной конференции, а «Бруклин» — 10-е.
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Бруклин» — 115:106 (33:26, 30:31, 22:25, 30:24)
Ф: Харрис (24), Мелтон (22), Рид (19 + 10 подборов), Ньянг (16), Милтон (16).
Б: Ирвинг (23), Дюрант (20), Сет Карри (14), Клэкстон (12).
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