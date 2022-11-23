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Сегодня, 05:51

«Филадельфия» переиграла «Бруклин»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» переиграла «Бруклин» (115:106) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Севенти Сиксерс» Тобайас Харрис, набравший 24 очка.

«Филадельфия» занимает 8-е место в Восточной конференции, а «Бруклин» — 10-е.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Бруклин» — 115:106 (33:26, 30:31, 22:25, 30:24)

Ф: Харрис (24), Мелтон (22), Рид (19 + 10 подборов), Ньянг (16), Милтон (16).

Б: Ирвинг (23), Дюрант (20), Сет Карри (14), Клэкстон (12).

БК Бруклин Нетс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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