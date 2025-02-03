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Сегодня, 05:25

«Бостон» обыграл «Филадельфию», у Тейтума дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 118:110.

Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 35 очков и сделавший 11 передач. У «Сиксерс» защитник Тайриз Макси набрал 34 очка.

«Бостон» с 35 победами в 50 матчах занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 19 победами в 48 играх — на 11-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Бостон» — 110:118 (29:21, 32:23, 33:36, 16:38)

3 февраля. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

НБА
БК Бостон Селтикс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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