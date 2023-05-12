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«Бостон» сравнял счет в серии с «Филадельфией». Команды ждет седьмой матч

Евгений Козинов
Корреспондент
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12 мая. «Филадельфия» — «Бостон» — 86:95.
Фото USA Today Sports

«Бостон» обыграл «Филадельфию» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 95:86. Счет в серии стал равный — 3-3.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл с 26 очками и 10 подборами, став самым результативным игроком встречи.

Седьмой решающий матч в серии состоится на паркете «Бостона» 15 мая. Начало встречи — 5.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Филадельфия» — «Бостон» — 86:95 (22:29, 21:21, 30:21, 13:24)

Ф: Эмбиид (26 + 10 подборов), Макси (26), Харден (13).

Б: Смарт (22), Тейтум (19), Браун (17), Брогдон (16).

Счет в серии: 3-3.

баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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