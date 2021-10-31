«Филадельфия» разгромила «Атланту», дабл-дабл Сабониса не спас «Индиану» от поражения в матче с «Торонто»
«Филадельфия» разгромила «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:94.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис, набравший 22 очка.
В параллельной встрече «Индиана» уступила «Торонто» — 94:97. Самым результативным баскетболистом встречи стал литовец Домантас Сабонис, который набрал 22 очка. Отметим, что на счету Сабониса дабл-дабл — он сделал 14 подборов в игре с «Рэпторз». Украинский форвард «Торонто» Святослав Михайлюк набрал 16 очков.
В других матчах игрового дня «Нью-Йорк» победил «Нью-Орлеан» (123:117), а «Орландо» уступил «Детройту» (103:110).
НБА
Регулярный сезон
«Филадельфия» — «Атланта» — 122:94 (28:15, 32:31, 29:23, 33:25)
Ф: Харрис (22 + 11 подборов), Эмбиид (19), Макси (16)
А: Реддиш (16), Янг (13 + 10 передач), Капела (11 + 12 подборов)
«Индиана» — «Торонто» — 94:97 (25:22, 22:24, 19:21, 28:30)
И: Сабонис (22 + 14 подборов), Холидэй (16), Леверт (15)
Т: Барнс (21 + 12 подборов), Ванвлит, Михайлюк (оба — 16), Ануноби (15)
«Детройт» — «Орландо» — 110:103 (25:20, 23:27, 34:26, 28:30)
Д: Грант (22), Олиник (18), Бэй, Джексон (оба — 13)
О: Ф. Вагнер (19), Энтони (15 + 10 подборов), М. Вагнер (13)
«Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк» — 117:123 (28:34, 31:29, 24:25, 34:35)
Н-О: Валанчюнас (27 + 14 подборов), Грэм (17), Харт (16)
Н-Й: Барретт (35), Уокер, Фурнье (оба — 19), Гибсон (13)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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