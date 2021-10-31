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«Филадельфия» разгромила «Атланту», дабл-дабл Сабониса не спас «Индиану» от поражения в матче с «Торонто»

06:12

«Филадельфия» разгромила «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:94.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис, набравший 22 очка.

В параллельной встрече «Индиана» уступила «Торонто» — 94:97. Самым результативным баскетболистом встречи стал литовец Домантас Сабонис, который набрал 22 очка. Отметим, что на счету Сабониса дабл-дабл — он сделал 14 подборов в игре с «Рэпторз». Украинский форвард «Торонто» Святослав Михайлюк набрал 16 очков.

В других матчах игрового дня «Нью-Йорк» победил «Нью-Орлеан» (123:117), а «Орландо» уступил «Детройту» (103:110).

НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Атланта» — 122:94 (28:15, 32:31, 29:23, 33:25)

Ф: Харрис (22 + 11 подборов), Эмбиид (19), Макси (16)

А: Реддиш (16), Янг (13 + 10 передач), Капела (11 + 12 подборов)

«Индиана» — «Торонто» — 94:97 (25:22, 22:24, 19:21, 28:30)

И: Сабонис (22 + 14 подборов), Холидэй (16), Леверт (15)

Т: Барнс (21 + 12 подборов), Ванвлит, Михайлюк (оба — 16), Ануноби (15)

«Детройт» — «Орландо» — 110:103 (25:20, 23:27, 34:26, 28:30)

Д: Грант (22), Олиник (18), Бэй, Джексон (оба — 13)

О: Ф. Вагнер (19), Энтони (15 + 10 подборов), М. Вагнер (13)

«Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк» — 117:123 (28:34, 31:29, 24:25, 34:35)

Н-О: Валанчюнас (27 + 14 подборов), Грэм (17), Харт (16)

Н-Й: Барретт (35), Уокер, Фурнье (оба — 19), Гибсон (13)

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Иван Торопцев все материалы автора
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