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3 мая, 23:32

Фил Джексон консультирует «Лейкерс» при поиске главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лейкерс» продолжают поиски нового главного тренера для команды. В этом им помогает 13-кратный чемпион НБА Фил Джексон, который выступает в роли консультанта, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Напомним, «Лейкерс» после завершения сезона объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.

Данное решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.

Вогель привел «Озерников» к чемпионству в сезоне-2019/2020. Но в этом году команда не сумела выйти в плей-офф.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Фил Джексон
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