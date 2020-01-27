Фил Джексон: «Коби был избранным, по-своему особенным для каждого человека»

Бывший главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фил Джексон прокомментировал известие о гибели знаменитого игрока «озерников» Коби Брайанта. Джексон возглавлял «Лейкерс» в периоды с 1999 по 2004 годы и с 2005 по 2011 годы, проработав с Брайантом в общей сложности 12 лет.

— Эта авиакатастрофа — трагедия сразу для нескольких семей, — цитирует ABC News Джексона. — Мое сердце сейчас с Ванессой Брайант и семьями, которые потеряли своих любимых. Коби был избранным, по-разному особенным для многих людей. Наши отношения были больше, чем обычные отношения тренера и игрока. Теперь Коби скрылся от нас за занавесом.