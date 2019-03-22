ФИБА исключила возможность пропуска игроками НБА Олимпиады в Токио

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис сообщил, что федерация исключает вариант пропуска игроками НБА Олимпийских игр 2020 в Токио. Он также отметил, что участие профессиональных баскетболистов в Олимпиаде, в том числе из НБА, было согласовано 30 лет назад.

– Мы не рассматриваем такой сценарий, – приволит ТАСС слова Загклиса. – Участие профессиональных баскетболистов в Олимпийских играх, в том числе из НБА, было согласовано 30 лет назад. Лучшие игроки получают шанс продемонстрировать свое мастерство на Олимпиаде. И это касается всех стран, а не только США.

Как я уже говорил, у нас отличные отношения с НБА. Это организация, которая управляет первоклассной лигой и помимо этого имеет четкое представление о том, что выгодно для развития и пропаганды баскетбола. Безусловно, Олимпийские игры являются отличной сценой для этих целей.

Олимпиада в Токио пройдет в 2020 году с 24 июля по 9 августа.