Фанаты пишут пожелания на стене памяти Коби Брайанта

Фанаты «Лейкерс» прибыли в тренировочный центр клуба, чтобы отдать дань памяти Коби Брайанту. Легендарный баскетболист разбился в результате крушения вертолета 26 января.

Брайанту посятили стену памяти, расставив портреты и разложив цветы. Фанаты на специальной стене пишут пожелания легенде НБА.