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Фанаты пишут пожелания на стене памяти Коби Брайанта

27 января 2020, 23:50

Фанаты «Лейкерс» прибыли в тренировочный центр клуба, чтобы отдать дань памяти Коби Брайанту. Легендарный баскетболист разбился в результате крушения вертолета 26 января.

Брайанту посятили стену памяти, расставив портреты и разложив цветы. Фанаты на специальной стене пишут пожелания легенде НБА.

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