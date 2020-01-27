Фанаты пишут пожелания на стене памяти Коби Брайанта
27 января 2020, 23:50
Фанаты «Лейкерс» прибыли в тренировочный центр клуба, чтобы отдать дань памяти Коби Брайанту. Легендарный баскетболист разбился в результате крушения вертолета 26 января.
Брайанту посятили стену памяти, расставив портреты и разложив цветы. Фанаты на специальной стене пишут пожелания легенде НБА.
Fans are at the Lakers practice facility in El Segundo paying tribute to Kobe Bryant. pic.twitter.com/ASmK3IMFQP— Yahoo Sports (@YahooSports) January 27, 2020