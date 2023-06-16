Фанат попал пивной банкой в лицо жене Йокича во время чемпионского парада «Денвера»

Неизвестный фанат попал пивной банкой по лицу жене баскетболиста «Денвера» Николы Йокича, сообщает ClutchPoints.

В Денвере проходит чемпионский парад местной команды, которая стала чемпионом НБА. Игроки вместе с семьями передвигаются по городу на клубном автобусе.

Один из болельщиков кинул пивную банку, попав в лицо супруге сербского баскетболиста Наталье, на руках у нее была полуторагодовалая дочь.

28-летний Йокич был признан самым ценным игроком финала.