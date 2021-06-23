Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Эйтон стал третьим игроком «Финикса» за 25 лет, забросившим победный мяч на последней секунде матча плей-офф

07:14
Теги:

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон принес своей команде победу во втором матче финала Западной конференции против «Клипперс» (104:103).

За 0,7 секунды до конца встречи Эйтон отправил мяч в кольцо соперника после розыгрыша аута.

22-летний баскетболист стал третьим игроком «Санс» за последние 25 лет, которому удалось сделать победный бросок за секунду до конца матча плей-офф. До этого это удавалось Стефану Марбери (2003) и Борису Дьяо (2006).

«Финикс» ведет в серии против «Клипперс» со счетом 2-0. Третий матч состоится 25 июня.

Читайте также

«Половина игроков сборной России — дети лимита. На наш чемпионат больно смотреть». Смородская подвела итоги выступления нашей команды на Евро
Евро-2020: результаты матчей 22 июня
Хорватия понизила шансы Украины на плей-офф Евро. Что нужно команде Шевченко, чтобы попасть в 1/8 финала?
Сборная России победила Италию на тай-брейке в Лиге наций

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд