Эйтон стал третьим игроком «Финикса» за 25 лет, забросившим победный мяч на последней секунде матча плей-офф
Центровой «Финикса» Деандре Эйтон принес своей команде победу во втором матче финала Западной конференции против «Клипперс» (104:103).
За 0,7 секунды до конца встречи Эйтон отправил мяч в кольцо соперника после розыгрыша аута.
JAE CROWDER INBOUNDS IT TO DEANDRE AYTON FOR THE DUNK TO PUT THE @SUNS UP 2-0!#ThatsGame #NBAPlayoffs#WeAreTheValley pic.twitter.com/ltuQI6lxNl— NBA (@NBA) June 23, 2021
22-летний баскетболист стал третьим игроком «Санс» за последние 25 лет, которому удалось сделать победный бросок за секунду до конца матча плей-офф. До этого это удавалось Стефану Марбери (2003) и Борису Дьяо (2006).
Deandre Ayton is the 3rd Suns player to make a go-ahead shot inside the final second of a playoff game over the last 25 postseasons.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 23, 2021
Stephon Marbury had one in 2003 (buzzer-beater) and Boris Diaw had one in 2006 (0.5 seconds left). pic.twitter.com/SNTKyjT4lw
«Финикс» ведет в серии против «Клипперс» со счетом 2-0. Третий матч состоится 25 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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