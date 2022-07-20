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Эйтон прокомментировал подписание нового контракта с «Финиксом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой «Финикса» Деандре Эйтон прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Он заключил четырехлетний контракт на 133 миллиона долларов.

«Финикс! Я здесь вырос, здесь меня признали, здесь родился мой сын. У нас самые лучшие болельщики в мире. Я готов вернуться к работе со своими братьями», — написал Эйтон Twitter.

В прошлом сезоне Эйтон провел за «Санз» 58 матчей и набирал в среднем 17,2 очка, 10,2 подбора и 1,4 передачи.

БК Финикс Санс
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