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Эвери Брэдли подпишет с «Майами» контракт на два года

09:22
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Защитник Эвери Брэдли договорился с «Майами» о двухлетнем контракте на 11,6 миллиона долларов, сообщает The Athletic.

Ранее бывший игрок «Лейкерс» отказался от опции продления контракта на сезон-20/21 стоимостью 5 миллионов долларов и стал неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Брэдли набирал за «Лейкерс» 8,6 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру. Защитник стал чемпионом НБА, хотя не участвовал в рестарте сезона по семейным обстоятельствам.

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