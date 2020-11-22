Эвери Брэдли подпишет с «Майами» контракт на два года

Защитник Эвери Брэдли договорился с «Майами» о двухлетнем контракте на 11,6 миллиона долларов, сообщает The Athletic.

Ранее бывший игрок «Лейкерс» отказался от опции продления контракта на сезон-20/21 стоимостью 5 миллионов долларов и стал неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Брэдли набирал за «Лейкерс» 8,6 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру. Защитник стал чемпионом НБА, хотя не участвовал в рестарте сезона по семейным обстоятельствам.