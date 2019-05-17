02:53 | Баскетбол — НБА

Этторе Мессина: "Харден и Адетокунбо показали космический баскетбол в этом сезоне"

0
Обсудить

Тренер "Сан-Антонио" Этторе Мессина в интервью "Известиям" отметил, что приз самого ценного игрока сезона в НБА получит Яннис Адетокунбо или Джеймс Харден.

– "Голден Стэйт" в этом году не выглядит таким непобедимым, как в предыдущие два сезона. Что с ними происходит?

– Потеря Демаркуса Казинса тяжело сказалась на игре "Голден Стэйт", а вот без Кевина Дюранта клуб могут ждать очень большие проблемы. Посмотрим, как они выкрутятся в серии с "Портлендом".

– Кто, по вашему мнению, станет самым ценным игроком (MVP) сезона НБА?

– Джеймс Харден или Яннис Адетокунбо. Они абсолютно разные игроки, но оба показали космический баскетбол.

– Лучший новичок сезона?

– Лука Дончич, без вариантов.

– Лучший защищающийся игрок?

– Сейчас очень много классных защитников, но мне кажется, что приз дадут Пи Джей Такеру.

Дополнительная информация

https://iz.ru/878644/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/samym-tcennym-igrokom-priznaiut-khardena-ili-adetokunbo

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ