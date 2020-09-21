Этот бросок Дэвиса на последней секунде принес «Лейкерс» победу

«Лейкерс» обыграли «Денвер» (105:103) во втором матче финала Западной конференции.

ANTHONY DAVIS. FOR THE WIN.



(?: TNT) pic.twitter.com/qolqy9DHMY — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2020

Победный бросок на последней секунде в активе Энтони Дэвиса. Клуб из Лос-Анджелеса в своем Twitter опубликовал видео этого эпизода.

Счет в серии — 2-0 в пользу «Лейкерс». Следующая игра состоится 23 сентября.