Этот бросок Дэвиса на последней секунде принес «Лейкерс» победу
05:29
«Лейкерс» обыграли «Денвер» (105:103) во втором матче финала Западной конференции.
ANTHONY DAVIS. FOR THE WIN.— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2020
(?: TNT) pic.twitter.com/qolqy9DHMY
Победный бросок на последней секунде в активе Энтони Дэвиса. Клуб из Лос-Анджелеса в своем Twitter опубликовал видео этого эпизода.
Счет в серии — 2-0 в пользу «Лейкерс». Следующая игра состоится 23 сентября.
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