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Этот бросок Дэвиса на последней секунде принес «Лейкерс» победу

05:29
Энтони Дэвис. Фото Twitter.
Энтони Дэвис. Фото Twitter.
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«Лейкерс» обыграли «Денвер» (105:103) во втором матче финала Западной конференции.

Победный бросок на последней секунде в активе Энтони Дэвиса. Клуб из Лос-Анджелеса в своем Twitter опубликовал видео этого эпизода.

Счет в серии — 2-0 в пользу «Лейкерс». Следующая игра состоится 23 сентября.

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