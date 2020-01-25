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Это Супермен? Чумовой блок-шот Зайона Уильямсона

14:10
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«Нью-Орлеан» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Денверу» — 106:113. На счету форварда хозяев Зайона Уильямсона 15 очков и 6 подборов. В одном из моментов первый номер драфта НБА-2019 совершил эффектный блок-шот, высоко выпрыгнув. Многие болельщики в социальных сетях сравнили его с Суперменом.

Уильямсон пропустил старт сезона из-за травмы. Он провел только второй матч.

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