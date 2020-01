Это Супермен? Чумовой блок-шот Зайона Уильямсона

«Нью-Орлеан» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Денверу» — 106:113. На счету форварда хозяев Зайона Уильямсона 15 очков и 6 подборов. В одном из моментов первый номер драфта НБА-2019 совершил эффектный блок-шот, высоко выпрыгнув. Многие болельщики в социальных сетях сравнили его с Суперменом.

Zion sent that one back to Denver ?



(via @NBATV)



pic.twitter.com/LNsGqB8yJM