Эта реклама с Брайантом и Месси навсегда останется в истории

Twitter британского таблоида The Sun опубликовал рекламный ролик с участием бывшего баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

This Kobe Bryant vs Lionel Messi advert will forever be a classicpic.twitter.com/tPuGSnq4oW — The Sun Football ? (@TheSunFootball) January 27, 2020

— Эта реклама с Коби Брайантом и Лионелем Месси всегда будет классикой, — говорится в сообщении.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности