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28 ноября 2025, 08:30

ESPN: защитник «Голден Стэйт» Карри пропустит около недели

Павел Лопатко

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит около недели из-за ушиба бедра, сообщает ESPN со ссылкой на источник.

Точный срок восстановления 37-летнего американца будет зависеть от реакции на лечение.

27 ноября клуб сообщил, что процедура МРТ подтвердила ушиб бедра и растяжение мышцы. Карри будет повторно обследован через неделю.

По данным источника ESPN, Карри, покинувший площадку в концовке домашнего матча регулярного чемпионата с «Хьюстоном» (100:104), смог избежать серьезных повреждений.

В сезоне-2025/26 у Карри в среднем 27,9 очка за матч, 3,7 подбора и 4 передачи. Он сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата НБА, проводил на площадке в среднем по 31,1 минуты.

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