ESPN: Том Тибодо станет новым главным тренером «Нью-Йорка»

Том Тибодо станет новым главным тренером «Нью-Йорка». Стороны договорились о контракте на пять лет, сообщает в Twitter инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

62-летний специалист не тренирует с января прошлого года, когда он был уволен с должности главного тренера «Миннесоты».

Тибодо уже работал в «Нью-Йорке» с 1996-го по 2004-й в должности ассистента нескольких главных тренеров. Его главное достижение за тот период — победа в финале Восточной конференции в сезоне-1998/99.