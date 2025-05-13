ESPN спрогнозировал, за какой клуб может выступать Демин после драфта НБА — 2025

13 мая стали известны результаты лотереи драфта НБА. По данным североамериканского спортивного сайта ESPN, 19-летний российский баскетболист Егор Демин может быть выбран под 12-м номером, который на данный момент принадлежит «Чикаго Буллз».

По итогам лотереи право выбора под первым номером досталось «Даллас Маверикс», хотя шансы клуба на получение первого пика составляли всего 1,8 процента.

Драфт НБА пройдет в ночь с 25 на 26 июня.