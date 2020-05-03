ESPN: НБА не собирается запрещать игрокам общаться с семьями в случае возобновления сезона
08:38
Национальная баскетбольная ассоциация продолжает рассматривать различные варианты возобновления сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Однако НБА исключила любое потенциальное решение, которое могло бы потребовать изоляцию игроков от их семей, сообщает ESPN.
Ранее НБА на своем официальном сайте уже объявила о переносе церемонии драфт-комбайна и драфт-лотереи, которые должны были пройти в мае.
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за коронавируса. Накануне НБА объявила о допуске команд к тренировочному процессу.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020