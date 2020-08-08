ESPN: НБА может перенести начало следующего сезона на январь

НБА рассматривает возможность переноса даты начала следующего сезона на январь 2021 года, сообщает ESPN.

НБА считает своим приоритетом проведение 82 матчей в регулярном чемпионате сезона-2020/21 и присутствие зрителей в максимально возможном их количестве. Планируется, что сезон начнется 1 декабря. Однако НБА может сдвинуть начало чемпионата на 18 января 2021 года, если это позволит начать чемпионат со зрителями на трибунах.